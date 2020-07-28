انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين السورية ووقوع إصابات... فيديو

أعلنت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة عدد من المدنيين بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن الانفجار وقع في المدينة التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بتركيا".

قتيل وجريح نتيجة انفجار دراجة نارية ملغمة في مدينة رأس العين شمال الحسكة pic.twitter.com/HOi324woJi — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) July 28, 2020

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها إن "دراجة نارية مفخخة انفجرت بعد أن كانت مركونة قرب المشفى الوطني في مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات".

فيديو أولي من انفجار دراجة وسط مدينة #سري_كانية #رأس_العين في ظل صراعات بين فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا.



لم تنجح هذخ الفصائل سوى بالاستيلاء على منازل المدنيين وارزاقهم واموالهم pic.twitter.com/ImjgBJWiwF — Sardar Mlla Drwish (@serdar_melah) July 28, 2020

وكانت المدينة، قد شهدت، يوم الأحد الماضي، انفجار دراجة نارية أدت إلى مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.