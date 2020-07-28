انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين السورية ووقوع إصابات... فيديو

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن الانفجار وقع في المدينة التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بتركيا".
قتيل وجريح نتيجة انفجار دراجة نارية ملغمة في مدينة رأس العين شمال الحسكة pic.twitter.com/HOi324woJi— Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) July 28, 2020
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها إن "دراجة نارية مفخخة انفجرت بعد أن كانت مركونة قرب المشفى الوطني في مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات".
فيديو أولي من انفجار دراجة وسط مدينة #سري_كانية #رأس_العين في ظل صراعات بين فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا.— Sardar Mlla Drwish (@serdar_melah) July 28, 2020
لم تنجح هذخ الفصائل سوى بالاستيلاء على منازل المدنيين وارزاقهم واموالهم pic.twitter.com/ImjgBJWiwF
وكانت المدينة، قد شهدت، يوم الأحد الماضي، انفجار دراجة نارية أدت إلى مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.
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