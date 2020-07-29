في الإمارات "العيدية" رقمية وليست أوراقا نقدية خوفا من كورونا

أعادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، اليوم الأربعاء، نشر قائمة بالتطبيقات الخاصة للعيدية الإلكترونية؛ وذلك ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمكن هذه التطبيقات الإلكترونية أفراد المجتمع من تحويل عيدية نقدية إلى الأقارب والآخرين، المتعارف عليها في المجتمعات العربية؛ دون المس بالسلامة العامة، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وشملت القائمة، التي أعادت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية نشرها اليوم على موقعها الإلكتروني، أسماء 23 بنكا وطنيا وأجنبيا عاملا في الدولة؛ إضافة إلى 10 تطبيقات لمحفظات مالية.

وشجعت الهيئة أفراد المجتمع على استخدام هذه التطبيقات لتقديم عيديتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ ورفعت شعارا للحملة "عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد".

وكانت الهيئة قد نشرت القائمة ذاتها خلال عيد الفطر المبارك، بعد صدور تعليمات من الجهات الصحية بتجنب تقديم العيدية النقدية، خوفا من انتشار فيروس "كورونا" من خلالها.

والعيدية عادة منتشرة في البلدان الإسلامية وبين المسلمين في جميع دول العالم، وهي عبارة عن قدر من النقود يمنحها الكبار للأطفال وللفتيات والصبية في عيد الفطر المبارك وأيضًا في عيد الأضحى.