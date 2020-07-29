الكاظمي: حريصون على إقامة انتخابات حرة ونزيهة

قال مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، إن بلاده حريصة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة.

وجاءت تصريحات الكاظمي، في بيان منشور على حساب رئاسة الوزراء على موقع تويتر، وخلال لقائه مع مسؤول الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيز.

وأشاد الكاظمي، بدور الأمم المتحدة الهام، في دعم المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال رئيس الحكومة العراقية: "تدعم الأمم المتحدة مفوضية الانتخابات، في المجالات الفنية والتدريبية".

وتابع بقوله: "الحكومة حريصة على إقامة انتخابات حرة نزيهة، وستلتزم بكافة المعايير الدولية".

واستمر قائلا "سنحرص على أن تكون الانتخابات المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات الشعب العراقي".

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه قبل أيام، بفتح تحقيق فوري في أحداث ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالبا من المتظاهرين "عدم الاقتراب من القوات الأمنية وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق".

كما قالت وزارة الداخلية العراقية، إنها رصدت مجموعات إجرامية خطيرة في ساحة التحرير ببغداد، مشيرة إلى أن المجموعات كانت تسعى إلى "صنع الفوضى وضرب المتظاهرين وافتعال الصدامات".

وتوفي متظاهران متأثرين بجراحهما، بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات وسط بغداد.

خلال استقباله @JeanineHennis ... رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد أهمية ودور @UNIraq في دعم المفوضية المستقلة للانتخابات بالمجالات الفنية والتدريبية، وحرص الحكومة على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، تلتزم بالمعايير الدولية، وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 29, 2020

​ووقعت نحو عشر إصابات بين صفوف المتظاهرين في ساحتي الطيران والتحرير وسط العاصمة العراقية، جراء قيام قوات حكومية تابعة لجهاز مكافحة الشغب بفض اعتصامات واحتجاجات. وهذه المواجهة هي الأولى بين قوات الأمن والمتظاهرين في ظل حكومة الكاظمي الذي تسلم رئاسة الحكومة في مايو/ أيار الماضي.