مع ازدياد يومي في الإصابات... وزارة الصحة السورية تعلن عن استعداداتها لعيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بما يتعلق بعمل المشافي والمراكز الصحية في جميع المحافظات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: إن "أقسام الإسعاف والطوارئ تستمر بالعمل في المشافي على مدار الساعة لاستقبال المراجعين إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة بمختلف المحافظات ومنظومة الإسعاف على المستوى الوطني في عطلة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف البيان: "تطبق المشافي والمراكز الصحية نظام مناوبات للكوادر الطبية مع تأمين مخزون من الأدوية والمواد الطبية ولاسيما الإسعافية".

ودعت الوزارة المواطنين "للالتزام بالإجراءات الوقائية لقضاء عطلة عيد آمنة في ظل انتشار جائحة كورونا من خلال تجنب التجمعات والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين وتجنب العناق والاكتفاء بالتلويح والإيماء للتحية والتواصل مع العائلة والأصدقاء عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي والحفاظ على سلامة كبار السن والمرضى المزمنين ببقائهم في المنزل قدر الإمكان".

ونصحت الوزارة المواطنين "بعدم تناول الأطعمة المكشوفة أو التي يشك بسلامتها للوقاية من التسممات الغذائية وتوخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال ومتابعتهم وتوعيتهم المسبقة للابتعاد عن كل ما يسبب الأذى والضرر لهم وخاصة مسدسات الخرز والألعاب النارية والمفرقعات".

وحتى يوم أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 10 حالات، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 694 شفي منها 220 وتوفي 40.