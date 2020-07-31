عودة أكثر من 100 لاجئ آخر إلى سوريا من لبنان خلال 24 ساعة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين في سوريا، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 100 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 الساعة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز الإخبارية على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية:

"خلال الــ24 الساعة الأخيرة عاد 107 لاجئين (منهم 32 امرأة و55 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين".

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بتطهير أراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 35 عبوة ناسفة