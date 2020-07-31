مصر تعلق على "محاولات استهداف" علاقتها بالكويت

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا علقت فيه على ما وصفته بـ"محاولات على وسائل التواصل الاجتماعي تسعى للوقيعة بين شعبي مصر والكويت الشقيقين".

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان صادر اليوم الجمعة ٣١ يوليو/تموز الجاري، على "قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعباً ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى افاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن".

وأضاف البيان: "تابعت الوزارة بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخراً بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين، حيث تقف وراء هذه الإساءات جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين".

وشدد البيان على "اعتزاز الجانبين بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتين تتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دوراً إيجابياً في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها وهم يساهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين".

وكانت سفارة دولة الكويت في القاهرة قد أصدرت بيانا، اليوم الجمعة، دعت فيه السلطات المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الممارسات المسيئة للكويت.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قالت السفارة في بيانها، إنها "تابعت باستهجان بالغ ما تم تداوله يوم أمس الخميس، من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت".

وأكدت السفارة أن "هذا العمل الذي يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأشارت السفارة إلى أن "هذا العمل المشين قد أثار استياء بالغا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها".