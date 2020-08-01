"أطباء بلا حدود" تحذر من موجات تفشي كورونا في اليمن

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم السبت، من موجات تفشي لفيروس كورونا في اليمن، داعية جميع اليمنيين إلى توخي الحذر.

وقال منسق المنظمة في محافظة "إب" اليمنية، أوتشي آي، في سلسلة تغريدات نشرتها المنظمة الدولية عبر صفحتها الررسمية على موقع "توتير"، إن "المنظمة مستمرة في توفير أفضل رعاية صحية للمصابين بكورونا في اليمن".

As part of @MSF’s continuing commitment to provide the best care for people with #COVID19, we support the health authorities Naser hospital, General rural hospital in Dhi As-Sufal and in Al-Sahul COVID-19 Centre in #Ibb governorate. — MSF Yemen (@msf_yemen) August 1, 2020

وأضاف المنسق: " نأمل حقا أن يبقى الناس حذرين. ولكن للأسف، هذا ليس بالضبط ما نراه هنا. من الصعب جدا التنبؤ. لا نعلم ما إذا كنا في طريقنا إلى الأعلى أو في القمة أو في الأسفل. كلنا بحاجة إلى توخي الحذر".

“We really hope that the people will remain cautious. But unfortunately, that's not exactly what we're seeing here. It's very difficult to predict. We don’t know if we are on the way up, at the top, or on the way down. We all need to be cautious.” Ochiai, project coordinator #Ibb pic.twitter.com/LZzDAYh5Op — MSF Yemen (@msf_yemen) August 1, 2020

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، أمس الجمعة، وفاة 6 حالات وتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أول أيام عيد الأضحى، ما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى 1728 حالة.

يذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل عدد الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله".