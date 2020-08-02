الخارجية الكويتية: قرار وقف الرحلات من مصر سيكون محل مراجعة

وناقش الطرفان الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.
وزير الخارجية الكويتي لشكري: قرار وقف الرحلات من مصر سيكون محل مراجعةhttps://t.co/pHzyx3gG9U#عاجل pic.twitter.com/qVPuUTv2DD
— Shorouk News (@Shorouk_News) August 2, 2020
وبحسب بيان للخارجية المصرية أكد وزير خارجية الكويتي خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.
واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.
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