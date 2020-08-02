وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان قضايا الاستقرار الإقليمي والأمن العربي

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري صبري بوقادوم في إطار التنسيق الدائم بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الوزيرين تناولا عددا من القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي.

كما تطرقا إلى الترتيب للقاء قريب فيما بينهما لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.