سعودي يزعم أنه "المهدي المنتظر"... فيديو

أثار مسن سعودي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي، بعدما ظهر في مقطع فيديو يزعم فيه إنه "المهدي المنتظر".

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ب رجل بلحية بيضاء، يقف أمام الكاميرا في غرفة منزله فيما يبدو، ليعلن أنه المهدي المنتظر، ويطالب بالإيمان به، معتبرا الرافضين لذلك، بأنهم قد كفروا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وأثار الفديو موجة من لانتقادات وسط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، وسط تعليقات ساخرة من قبل كثيرين، بعد تكرار مزاعم مشابهة في العديد من الدول العربية والإسلامية بين فترة وأخرى.

المهدي المنتظر 2020😂طازج من المزرعه للبيت🤣🤣🤣👇👇👇 pic.twitter.com/rPga4Kz816 — ساري (@sari059999) August 1, 2020

وطالب مدونون سعوديون، بتوقيف الشخص بسبب المزاعم التي قدمها في الفيديو.

يا #وزارة_الداخلية هذا الشخص الذي يبدوا انه عاقل مدرك ..

.. يدعي انه #المهدى ..

شفوا اش علمه ؟ ولا عليكم امر .. pic.twitter.com/0oG8k45AKm — ظافر البشري 🇸🇦🇸🇦MBS (@zaferalbishRy) July 31, 2020

المهدي المنتظر هو شخص يظهر في نهاية الزمان وينشر العدل في الأرض وفقا لأحاديث نبوية إسلامية.