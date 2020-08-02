سعودي يزعم أنه "المهدي المنتظر"... فيديو

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ب رجل بلحية بيضاء، يقف أمام الكاميرا في غرفة منزله فيما يبدو، ليعلن أنه المهدي المنتظر، ويطالب بالإيمان به، معتبرا الرافضين لذلك، بأنهم قد كفروا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
#أنسان_غير_طبيعي— 🇸🇦خالد بن زويد🇸🇦 #قلم_شطيطه (@khaled_zowid) August 1, 2020
▪︎ربما يكون معتل نفسيا" وندعوا له الشفاء يدعي أنه المهدي. @khaled_zowid pic.twitter.com/mIXlCCLdzQ
وأثار الفديو موجة من لانتقادات وسط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، وسط تعليقات ساخرة من قبل كثيرين، بعد تكرار مزاعم مشابهة في العديد من الدول العربية والإسلامية بين فترة وأخرى.
المهدي المنتظر 2020😂طازج من المزرعه للبيت🤣🤣🤣👇👇👇 pic.twitter.com/rPga4Kz816— ساري (@sari059999) August 1, 2020
وطالب مدونون سعوديون، بتوقيف الشخص بسبب المزاعم التي قدمها في الفيديو.
يا #وزارة_الداخلية هذا الشخص الذي يبدوا انه عاقل مدرك ..— ظافر البشري 🇸🇦🇸🇦MBS (@zaferalbishRy) July 31, 2020
.. يدعي انه #المهدى ..
شفوا اش علمه ؟ ولا عليكم امر .. pic.twitter.com/0oG8k45AKm
المهدي المنتظر هو شخص يظهر في نهاية الزمان وينشر العدل في الأرض وفقا لأحاديث نبوية إسلامية.
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