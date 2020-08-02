أمين جدة يعلن استرجاع حسابه في "واتساب" بعد اختراقه

ووفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية، فإن التركي أكد في رسالة له: "السلام عليكم ورحمة وبركاته، نحيطكم علماً بأنه تم استرجاع حسابي ولله الحمد. تحياتي.. صالح علي التركي".
#أمين_جدة مطمئناً محبيه: استرجعت حسابي في «#واتساب» بعد اختراقه#عاجل #عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/nXc3gAjSpB https://t.co/CybTPlocIF pic.twitter.com/L6HpEYEisH— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 2, 2020
وكان المهندس صالح التركي، قد أعلن تعرض حسابه في تطبيق "واتساب" للاختراق، وقال عبر رسالة تحذيرية: «السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، للإحاطة تم اختراق حسابي في واتساب، لذلك نرجو عدم التجاوب مع أي رسالة إلى حين استرجاع الحساب، وسوف يتم إخباركم في حال استرجاع الحساب.. صالح علي التركي".
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