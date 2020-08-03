تسجيل
12:58 GMT03 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مخرج نهر النيل من عند السد العالي بأسوان

    مسؤول مصري يحسم الجدل حول إمكانية تأثير سد النهضة على كهرباء السد العالي

    © Sputnik . Amro Omran
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (38)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008031046174488-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A/

    حسم مسؤول مصري، الجدل حول تأثير سد النهضة على إمكانية توليد كهرباء من السد العالي.

    نفى رئيس شركة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء المصرية، محمد عمرو، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق"، ما يتم تداوله حول إمكانية تأثير سد النهضة على إنتاج الكهرباء من السد العالي.

    وقال عمرو: "الوضع المائي المصري مطمئن للغاية ولا داعى لأى قلق من ذلك".

    سد النهضة، إثيوبيا 2019
    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
    مصر ترد على إثيوبيا وتكشف تأثير الملء الأولي لـ"سد النهضة"

    وتابع المسؤول المصري قائلا "إنتاج الكهرباء من السد العالى تتراوح بين 1750 إلى 1800 ميغا وات يوميا يتم ربطهم على الشبكة القومية للكهرباء، من إجمالى 1900 ميجا وات أقصى إنتاج للسد".

    وقال عمرو إن السد العالي يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، إلا أن هناك بعض الأوقات التى يتم فيها إجراء أعمال الصيانة للمعدات والتوربينات المختلفة طبقا لبرامج زمنية تقوم الشركة بإعدادها وتنفيذها، بحيث يتم تحقيق أعلى عائد من إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال المياه المتاحة.

    وشدد المسؤول المصري على أن الوضع المائي في السد آمن ومستقر للغاية، مضيفا "السد العالي فى أيد أمينة وهناك أناس أفنوا أعمارهم فى العمل به وإجراء الصيانات المختلفة للحفاظ على استقرار وانتظام توليد التيار الكهربائي والحفاظ عليه بأعلى ٱداء جيد".

    وأكد عمرو أن مصر استغلت كافة مواردها المائية في توليد الكهرباء ولا يوجد أي فرص جديدة لإنشاء محطات جديدة.

    وأوضح رئيس شركة المحطات المائية أن الإنتاج من الطاقة المائية يتضمن محطة كهرباء السد العالي 2100 ميغا وات، و280 ميغا وات من محطة أسوان 1، ومحطة أسوان 2 تنتج 270 ميغا وات، ومحطة نجح حمادى تنتج 64 ميغا وات، وإسنا تنتج 85 ميغاوات، وأخيرًا محطة أسيوط الجديدة، التى افتُتحت فى أغسطس/آب من العام الماضى وتنتج 32 ميغاوات.

    وأشار إلى أنه تم تغيير أغلب المولدات الخاصة بمحطة السد العالى مطلع الألفينيات، والتى يصل إجماليها إلى نحو 12 مولدا، عن طريق تحالف شركات "ألمانية – روسية"، وتعمل المولدات بكفاءة كبيرة، دون انخفاض فى القدرات وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية للمحطات.

    ويصل إجمالي إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية لنحو 55 ألف ميغا وات، فيما يصل الفائض لنحو 25 ألف ميغا وات يمكن لمصر الاستفادة بهم عبر تصديره وتحويل مصر لتكون مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

    إنفوجرافيك
    © Sputnik /
    سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (38)

    انظر أيضا:

    في حوار حول سد النهضة... رئيس المخابرات المصرية يلتقي القادة السياسيين والعسكريين للسودان
    مصر: الدراسات حول أمان سد النهضة لم تستكمل والسودان لديه مخاوف
    بعد الموقف الفردي لإثيوبيا... جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة
    مصر تؤكد تمسكها بكل الفرص حتى بعد إعلان إثيوبيا ملء "سد النهضة"
    الكلمات الدلالية:
    مصر, الحكومة المصرية, السد العالي, بناء سد النهضة, سد النهضة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة من قبيلة سوري يزين وجهها قرص شفاه، في منطقة وادي أومو جنوب إثيوبيا
    ماذا يفعلن نساء "سوري" لجذب الرجال
    ترامب يمنع تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة
    ترامب يمنع تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة
    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة كوفيد 19
    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة "كوفيد 19"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك