تسجيل
18:31 GMT03 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    انتخابات مصر

    مصر... برلمانيون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن المهام التي تنتظر مجلس الشيوخ

    © Sputnik . Amro Omran
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008031046176773-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE/

    أيام قليلة ويعود الناخب المصري إلى لجان الاقتراع، هذه المرة للمشاركة في انتخاب أعضاء "مجلس الشيوخ"، الذي تم استحداثه في التعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل/ نيسان 2019.

    ويحلو للكثير تشبيه المجلس الجديد بمجلس الشورى الذي ألغى في دساتير ما بعد ثورة يناير 2011، ويرى مراقبون أن مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) سيكون له أثر كبير في إثراء الحياة النيابية، بالإضافة إلى أنه سيساعد مجلس النواب في الانتهاء من العديد من مشروعات القوانين المتراكمة بصورة أكثر دقة، خاصة وأن شروط الانضمام للمجلس الجديد مختلفة عن مجلس النواب والتي من بينها أن يكون المترشح لعضوية المجلس حاصل على مؤهل عال.

    لكن السؤال المطروح... هل أضيفت مهام جديدة للمجلس وما هو دوره في المرحلة القادمة ودلالات تغيير الأسم.

    وظيفة الشيوخ

    البرلمان المصري
    © Photo / Youtube\\egyptparl33
    مصر تدعو مواطنيها بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
    قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري، إن غياب مجلس الشورى والذي تم استبداله بمجلس الشيوخ الآن كان بسبب أن لجنة الخمسين التي تشكلت بعد يناير 2011 شطبته من الحياة السياسية بسبب الكلفة المالية للمجلس، ووظيفة هذا المجلس استشارية حيث يقوم بإعداد القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب والذي يقوم باتخاذ القرار.

    وأضاف عضو البرلمان لـ"سبوتنيك" أنه بالإضافة إلى المهمة الاستشارية للمجلس، فإن له مهمة كبرى اجتماعية، حيث أن المجتمع المصري خاصة في الصعيد والأرياف عادة ما يتم الاتفاق بين الأسر والعائلات، حيث تخوض العائلة الأكبر على سبيل المثال انتخابات مجلس النواب وبالاتفاق تتصدر العائلة الأخرى مجلس الشيوخ وباقي العائلات تكون في المجلس المحلي، وهذا الأمر يقلل من التوتر المجتمعي في العديد من المناطق.

    الشورى والسادات

    وحول تغيير اسم المجلس من الشورى إلى الشيوخ قال غطاس، إن الرئيس السادات هو من أطلق اسم الشورى على هذا المجلس، واعتقد أننا نحاول الاقتراب من النموذج الأمريكي سياسيا، من حيث الهيكل بوجود حزبين كبيرين أحدهما يحكم والآخر يعارض وغرفتي تشريع النواب والشيوخ، ويتكون مجلس الشيوخ من المرشحين بالقائمة في حدود الثلث والثلث الثاني من المستقلين والثلث الأخير يقوم الرئيس بتعيينه، وبكل أسف التعديلات الدستورية جعلت من هذا المجلس مثال فريد لا يوجد له مثيل في أي انتخابات ديمقراطية في العالم من حيث المحاصصة"حصة الشباب والفلاحين والمرأة وغيرها".

    الحياة السياسية

    وأكد عضو البرلمان على أنه "رغم وجود أكثر من 100 حزب في مصر إلا أنه لا توجد حياة سياسية، وأهم نقاط الاختلاف بين الشورى والشيوخ هى المحاصصة، حيث يعين الرئيس 30 في المئة والثلثين للقائمة والفردي، مشيرا إلى أنه لا يوجد في أي من دول العالم محاصصة للعمال والفلاحين والشباب والعاملين بالخارج وغيرهم".

    وطالب غطاس "من يتحدثون عن رفع العبء عن مجلس النواب بعد انتخاب مجلس الشيوخ بأن يظهروا للناس عدد مشاريع القوانين التي تقدموا بها طوال سنوات البرلمان الخمس الماضية".

    قراءة دقيقة للقوانين

    انتخابات مصر
    © Sputnik . Amro Omran
    تحديد موعد انتخاب أول مجلس للشيوخ في مصر
    من جانبه قال ياسر عمر، نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، إن "مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان ومن المهم أن يكون هناك غرفتي، حيث أن ثلث أعضاء مجلس الشيوخ يقوم بتعيينهم من الرئيس وهم من الخبرات الكبيرة، ويقوم أعضاء الشيوخ بدراسة القوانين المحالة لهم من البرلمان أو من رئاسة الجمهورية قراءة دقيقة، ثم يأتي القانون لمجلس النواب بعد تدقيقه من مجلس الشيوخ، وبالتالي الأخطاء في القوانين تكون غير واردة لأنه قد تمت قرائته مرتين في النواب والشيوخ، وهذا الأمر هو لصالح الحياة النيابية في مصر".

    وأضاف وكيل الخطة والموازنة لـ"سبوتنيك"، إن "تغيير اسم المجلس من الشورى إلى الشيوخ، ربما يكون بسبب أن معظم أعضائه من القامات والخبرات الكبرى وكل منهم "شيخ" في مجاله والمسميين هم نفس المعنى".

    وأكد عمر أنه "لا توجد أي محاصصة أو توزيع للمقاعد كما يسوق البعض، الأمر أن المجلس كان موجودا منذ عقود وتوقف ثم عاد من جديد ليثري الحياة النيابية في مصر، وليس هناك أي تغييرات في الشيوخ سوى في زيادة عدد الأعضاء، حيث زيد العدد إلى 300 عضو بدلا من 240 وتأتي تلك الزيادة لتواكب الزيادة السكانية في مصر، كما اختلفت عملية التصويت هذه المرة حيث أصبحت كل محافظة عبارة عن دائرة واحدة بعد أن كانت أكثر من دائرة في السابق".

    كفاءات مطلوبة

    قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب المصري، إن "العودة إلى انتخاب مجلس الشيوخ من جديد استدعته الحاجة إلى الخبرات والكفاءات التي تكون بهذا المجلس، حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب".

    وأضافت عازر لـ"سبوتنيك" أن "تجربة الغرفة التشريعية الواحدة ممثلة في مجلس النواب لم تثبت جدارتها، نظرا لأن مجلس النواب أثقل بقوانين كثيرة جدا في أعقاب الثورات، حيث أصبحنا بحاجة إلى الكثير من القوانين، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو في كل المجالات، حيث كان هناك عدد كبير من التشريعات تدخل إلى مجلس النواب، ونحتاج إلى إنجازها على وجه السرعة وهو ما يمثل إثقال بشكل غير عادي على الأعضاء، ثم تعاد تلك القوانين إلى مجلس الدولة، وهنا كان يحدث شبه خلط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".

    وتابعت عضوة البرلمان، أنه "بعودة مجلس الشيوخ المصري بضوابط الترشح المعروفة عند التقدم للترشيح، التي تختلف عن ضوابط الترشح لمجلس النواب، حيث يشترط في المترشح للشيوخ أن يحمل شهادة علمية لا تقل عن مؤهل عال، وبالتالي فأعضاء المجلس يكونون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القوانين بشكل متأن وبحرفية أكبر، حيث سيجمع المجلس بين تخصصات عدة".

    واستطردت مارجريت عازر، أنه "في مجلس الشيوخ يكون هناك ثلث المجلس معينين وفق معايير تجمع كل التخصصات، حتى تكون دراسة المجلس للقوانين دراسة متخصصة، وبالتالي عندما يصل القانون إلى مجلس النواب لا يكون بإرادة شعبية فقط، وهنا يقوم مجلس النواب بإقرار القانون بالشكل السياسي والشكل الذي يرضي الشارع".

    وأوضحت عازر أنه "لا تغييرات في قانون مجلس الشيوخ عن مجلس الشورى السابق، من حيث عدد الأعضاء وعملية الانتخاب والتعيين"، مشيرة إلى أن "بداية الإجراءات لانتخابات مجلس الشيوخ سوف تكون، في 11 يوليو/ تموز الجاري، تليها عملية الاقتراع في 11 أغسطس/ آب المقبل، وهذه الانتخابات ستكون التجربة الأولى في ظل الوباء والإجراءات الاحترازية تمهيدا لانتخابات مجلس النواب".

    لا فرق بين الشورى والشيوخ

    الممثلة المصرية ياسمين صبري
    © AFP 2020 / Kelly Sullivan
    ياسمين صبري تدعم زوجها أحمد أبو هشيمة في انتخابات مجلس الشيوخ
    وحول الفرق بين مجلس الشورى السابق ومجلس الشيوخ، قال تادرس قلدس، عضو مجلس النواب المصري، إنه "لا توجد فروق وظيفية بين مجلس الشورى السابق ومجلس الشيوخ القادم، كلاهما تحال إليه القوانين من مجلس النواب ومن رئاسة الجمهورية، من القوانين المكملة للدستور والقوانين الخاصة بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وهذه هى نفس اختصاصات مجلس الشورى القديمة".

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن "عدد الأعضاء ونسب المعينيين بالمجلس ليس بهما أي تعديل، حيث يتم تعيين الثلث من جانب رئيس الجمهورية من الكفاءات والخبرات والتي قد لا ترغب في الدخول في عملية انتخابية شعبية، رغم ما لدى تلك الشخصيات من خبرات، سواء في الطب أو الهندسة أو العلوم المختلفة".

    وتابع تادرس، أن "غالبية المعينين سيكونون من أصحاب الخبرات المكتسبة في مجالهم، وفي جميع الدول يتم استقطاب تلك الخبراء للاستفادة منهم لصالح الوطن بشكل عام".

    وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، بداية يوليو/ تموز الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصري "الشورى سابقا"، اعتبارا من يوم 11 يوليو/ تموز الجاري، على أن تجرى عملية الاقتراع بعد شهر من هذا التاريخ.

    وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الهيئة حددت يومي 9 و 10 أغسطس/ آب في الخارج، ويومي 11 و12 من نفس الشهر لإجراء الانتخابات في الداخل.

    ودعا المستشار، لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين الذين لهم الحق في الاقتراع بالداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري.

    وقال المستشار لاشين خلال المؤتمر، إن الانتخابات ستجري وفق قوانين مجلس الشيوخ وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، و قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

    وأضاف أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين خلال عملية الاقتراع في ظل جائحة كورونا، وأنه يجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة الهيئة الوطنية، نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

    انظر أيضا:

    لماذا أعادت مصر مجلس الشيوخ "الشورى سابقا"؟
    مصر تدعو مواطنيها بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
    ياسمين صبري تدعم زوجها أحمد أبو هشيمة في انتخابات مجلس الشيوخ
    الكلمات الدلالية:
    مجلس الشيوخ, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة من قبيلة سوري يزين وجهها قرص شفاه، في منطقة وادي أومو جنوب إثيوبيا
    ماذا تفعل نساء "سوري" لجذب الرجال
    ترامب يمنع تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة
    ترامب يمنع تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة
    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة كوفيد 19
    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة "كوفيد 19"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك