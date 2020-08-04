بالفيديو...تظاهرات تعم المدن الأردنية والسلطات الأمنية تعتقل المعلمين

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن مقاطع فيديو أظهرت عملية اعتقال الأساتذة وأعضاء من نقابة المعلمين والاعتداء على آخرين، وذلك بسبب تنظيم وقفات احتجاجية غير مرخص لها للمطالبة بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابة المعلمين وإدانة اعتقال قيادات النقابة.
📸الأمن الأردني يعتقل عدداً من المعلمات خلال مشاركتهن في مسيرة #اربد الرافضة لقرارات النائب العام بحق #نقابة_المعلمين .🇯🇴— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 3, 2020
#الحرية_للمعلمين#الحرية_لمجلس_النقابة#مع_النقابة#مع_المعلم #أطلقوا_سراح_المعلمين pic.twitter.com/5NExsJW5Kx
وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، فقد شهدت مدن أردنية عدة أبرزها المفرق وساكب في جرش شمالا، ومادبا القريبة من العاصمة عمان، ومعان والعقبة جنوبا مسيرات احتجاجية طالبت بالإفراج عن أعضاء النقابة الموقوفين منذ نحو أسبوع، وإسقاط التهم الموجهة إليهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.
فض اعتصام جرش والاعتداء على المشاركين#مع_المعلم #أطلقوا_سراح_المعلمين pic.twitter.com/Mi13YqKrfy— الأردنية نت (@alurdunyya) August 3, 2020
كما أظهرت مقاطع متداولة اعتقال عدد من المعلمات الأردنيات في إربد على خلفية مشاركتهن في التظاهرات.
وتعود الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية إلى مدة طويلة، وذلك بسبب المطالب النقابية بزيادة الرواتب المالية والتي تطورت إلى إضرابات استمرت لمدة شهر.
وتم الاتفاق بين الطرفين على منح المعلمين الزيادة المالية مطلع العام الحالي، مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة إلى المدارس.
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