الأردن يتحضر لإنتاج أول حاسوب محلي في العالم العربي

وفي مقابلة خاصة مع مؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، الدكتور طلال أبو غزالة، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال فيها إن "هذا المصنع يعد الأول من نوعه أردنيا وفي المنطقة العربية ومحيطها، وسيكون إضافة نوعية للاقتصاد الأردني. وأكد أن اختيار مدينة مأدبا الصناعية لتأسيس المصنع جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك في تنمية هذه المنطقة".

وأضاف أبو غزالة، قائلا: "الفكرة أن يكون كأي مصنع عالمي ينتج من الأردن تماما كما هي المنتجات الأهم على مستوى دول العالم، وسياستنا هي أن نصنع منتجات بالمواصفات الدولية وأن تكون أسعارنا تنافسية، بأحسن نوعية، لأن لدينا ميزة كبيرة عن المنافسين، حيث نعتمد بشكل كبير في التسويق على مكاتبنا المنتشرة في مختلف بقاع العالم".

وأشار أبو غزالة إلى أن المنافسين يقومون عادة بوضع هامش ربح على هذه الأجهزة يتراوح بين 50 إلى 70 في المئة، وينفقوا ما نسبته 25 في المئة للتسويق والإعلان، فيما سنوفر هذه النسبة حتى ندعم السعر ونوفره بأسعار تناسب المستهلكين.

وقال مؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية إنه تم استيراد جميع المعدات اللازمة للمصنع الذي سيبدأ بـ3 خطوط إنتاج، مبينا أنه سبق لنا التعاون مع عدد من الشركات منذ عام 2010 وانتجنا أجهزة لاب توب بتعاون مشترك معها.

ويوفر المصنع الذي أسسته مجموعة طلال أبو غزالة في مرحلته الأولى نحو 150 فرصة عمل من العمالة الأردنية الماهرة التي يتم تأهيلها وتدريبها على هذه الصناعة الجديدة في المملكة.