الرئيس الجزائري يعين قائدا جديدا للدرك الوطني

عيّن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني خلفا للواء عبد الرحمن عرعار.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته وساائل إعلام، أنه جاء تعيين العميد قواسمية خلفا للواء عبد الرحمن عرعار بعدما تمت إحالته على التقاعد.

كما عين رئيس الجمهورية العميد علي أوولحاج رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للعميد نور الدين قواسمية.