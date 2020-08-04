قتيلان إثر انفجار منجم في الجزائر... والبحث يتواصل عن ضحايا آخرين

تسبب انفجار في الجزائر في سقوط قتيلين وجريح.

وقال موقع قناة "النهار" الجزائرية، إن انفجارا وقع في منجم ببلدية عين أزال في ولاية سطيف.

ووقع الانفجار، صباح اليوم الثلاثاء، "بعد دخول العمال إلى منجم الشعبة الحمراء لاستخراج الزنك حسب طبيعة المنجم.

ولا تزال عملية البحث جارية للعثور على ضحايا آخرين.

والمنجم أعيد افتتاحه في عام 2017، بعد غلقه عامين.

وتحتوي ولاية سطيف بوجود موارد خام مثل الزنك والفضة والرصاص.

ويقدر إنتاج الولاية بنحو 5 ملايين طن سنويا.