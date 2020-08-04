انفجار ضخم بوسط العاصمة اللبنانية يسفر عن سقوط جرحى... فيديو وصور

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع بالعنبر رقم 12 بمرفأ بيروت أدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.
#انفجار #مرفأ #بيروت pic.twitter.com/kfGzQ1HZkf— فاطِمة أيُّوب (@Aybtima) August 4, 2020
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحريق نشب بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات.
إنفجار هائل في مرفأ #بيروت .— غازي الحارثي | Ghazy (@Ghaazey) August 4, 2020
"مصادر" pic.twitter.com/o3dQfkrFCK
وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .
انفجاران قويان يضربان لبنان. هناك 15 ثانية فارق بين الانفجارين. بعض السكان اعتقد أن هزة أرضية أدت في تحطم زجاج الأبنية المحيطة والسيارات في المنطقة. الاعتقاد عند السكان أنه كان زلزال في البداية ثم سمع الصوت. #لبنان #بيروت— Joe Khawly - جو الخولي (@JKhawlyAH) August 4, 2020
#انفجار_بيروت pic.twitter.com/swZdghUzUq
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإصابة إعلامي عراقي كبير، يدير مكتب شبكة الإعلام العراقي، بجروح بليغة نتيجة انفجار حدث في مرفأ العاصمة اللبنانية، بيروت.
Beirut now pic.twitter.com/sBHH8C2l1f— Elie W. Fawaz (@ElieFawaz) August 4, 2020
BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH— Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020
#إيلاف_عاجل: مئات الجرحى في انفجار ضخم في مرفأ #بيروت— Elaph إيلاف (@Elaph) August 4, 2020
وقد أعلن الجيش اللبناني وسط بيروت مدينة مغلقة pic.twitter.com/OJxWoIjG1b
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انفجار كبير يهز #بيروت .. . اللهم احفظ لبنان وشعبها 🤲🏽💔 . #لبنان #الجنوب #الجولان #اسرائيل
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