انفجار ضخم بوسط العاصمة اللبنانية يسفر عن سقوط جرحى... فيديو وصور

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع بالعنبر رقم 12 بمرفأ بيروت أدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحريق نشب بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .

انفجاران قويان يضربان لبنان. هناك 15 ثانية فارق بين الانفجارين. بعض السكان اعتقد أن هزة أرضية أدت في تحطم زجاج الأبنية المحيطة والسيارات في المنطقة. الاعتقاد عند السكان أنه كان زلزال في البداية ثم سمع الصوت. #لبنان #بيروت

#انفجار_بيروت pic.twitter.com/swZdghUzUq — Joe Khawly - جو الخولي (@JKhawlyAH) August 4, 2020

​وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإصابة إعلامي عراقي كبير، يدير مكتب شبكة الإعلام العراقي، بجروح بليغة نتيجة انفجار حدث في مرفأ العاصمة اللبنانية، بيروت.

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BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

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