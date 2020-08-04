الوضع الحالي للإعلامي العراقي بعد إصابته بانفجار بيروت... صور وفيديو

كشف رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إبراهيم السراجي، عن الوضع الصحي لمدير مكتب شبكة الإعلام العراقي، أمين ناصر، بعد إصابته إثر الانفجار الذي حدث في العاصمة اللبنانية، بيروت.

وأكد السراجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، أن ناصر أصيب بجروح طفيفة، وبقية الإعلاميين العراقيين في المكتب، بخير.

وأكدت مراسلتنا، أن الإعلامي أمين ناصر، مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي (شبه الحكومية في البلاد)، أصيب إثر الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، الواقع تحت مكتب الشبكة.

وأكد الإعلامي العراقي، حيدر زكي، مساء اليوم الثلاثاء، في تسجيل مصور، نجاته بأعجوبة من الإنفجار الذي شهدته بيروت عصر اليوم.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

© Sputnik . Nazek Gilgamesh إعلامي عراقي

ونقل عشرات الجرحى إلى مستشفى أوتيل ديو، وسط مناشدات للتبرع بالدم في كافة المستشفيات الأخرى ومراكز الصليب الأحمر، وتوجهت فرق وسيارات الإسعاف من كافة مناطق لبنان إلى بيروت لدعم عمليات الإنقاذ.