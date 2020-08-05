حصيلة جرحى عراقيين إثر الانفجار في بيروت

كشف رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي، ياسين المعموري، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء 5 أغسطس/آب، عن حصيلة العراقيين الذين جرحوا إثر الانفجار الضخم الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس.

وأوضح المعموري أن 10 مواطنين عراقيين أصيبوا إثر الانفجار، بجروح خفيفة، وتم علاج قسم منهم من قبل جمعية الهلال الأحمر في إحدى العيادات الخاصة في لبنان، والآخرين تعالجوا على نفقتهم الخاصة في بيروت.

وأكد المعموري أن العراقيين الجرحى، حالتهم الصحية حاليا جيدة جدا، وغادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، منوها إلى أن إصاباتهم كانت خفيفة.

ويلفت رئيس جمعية الهلال الأحمر في العراق، إلى أن اتصالات ومتابعة مستمرة من قبل الجمعية مع المواطنين العراقيين في بيروت.

وأوعز رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مساء أمس الثلاثاء، بإرسال فريق طبي ومساعدات طبية لعلاج المواطنين اللبنانيين ودعم المستشفيات في بيروت.

وكشف رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إبراهيم السراجي، في تصريح خاص لمراسلتنا، مساء أمس الثلاثاء، أن الوضع الصحي لمدير مكتب شبكة الإعلام العراقي، أمين ناصر، جيد، بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بالإنفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.