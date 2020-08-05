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    تداعيات انفجار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020

    "تيار المستقبل" اللبناني: شكوك خطيرة تحيط بانفجار مرفأ بيروت

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    انفجار بيروت (100)
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    اجتمع سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق، ورئيس "تيار المستقبل" بأعضاء الكتلة النيابية والمكتب السياسي والمجلس التنفيذي لتيّار المستقبل.

    وبحسب موقع "النهار"، وصف الاجتماع انفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، بـ"نكبة كبيرة حلّت ببيروت وأهلها وسكانها، وحصدت مئات الأرواح من مواطنين ومواطنات، لا ذنب لهم سوى الإقامة والعمل والبحث عن لقمة العيش في عاصمتهم".

    آثار الانفجار في محيط مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    غاضبون يرشقون موكب الحريري بالحجارة وسط بيروت

    وأشار البيان إلى أن "هناك شكوك خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصوله والمواد الملتهبة التي تسببت فيه، ولن يكون في الإمكان حسم الشكوك بإجراءات أمنية وقضائية عادية، ولن يكفي المواطنين الذين نكبوا بأرواحهم وأرزاقهم وكراماتهم، نداءات الاستغاثة، مع التقدير لكل من بادر للمساعدة من الأشقاء والأصدقاء".

    وتابع البيان: "لقد قتلوا قلب بيروت من جديد. قتلوا أهلها وسكانها وابنيتها ومرفأها وأسواقها ومستشفياتها وكنائسها ومساجدها وفنادقها ومدارسها وخطفوا روحها ودورها ليسكن فيها الخراب والدم والهواء الأصفر".

    وأضاف البيان: "أي دعوة للتضامن مع بيروت واستنفار قوانا الأهلية والحزبية والتنظيمية وتفعيل العلاقات العربية والدولية لنجدتها، هي من باب تحصيل الحاصل، ومسؤولية علينا وعلى الدولة بجميع رؤوسائها ومؤسساتها وبكل إمكاناتها المادية والمعنوية. الإعصار ضرب بيوتنا وأهلنا ومحلاتنا ومرافقنا، ولن يكون هناك شيء في الدنيا يمكن أن يغطي على الجريمة المروّعة والمسؤولين عن ارتكابها أو يعوّض دماء الشهداء والجرحى والمفقودين".

    وتابع: "إن تيّار المستقبل، كتلة نيابية ومكتباً سياسياً ومجلساً تنفيذياً، لن يكتفي بالنحيب على أطلال بيروت، ويعتبر الكارثة التي حلّت، بحجم حرب تدميرية أين منها كل الحروب الأهلية والحروب الإسرائيلية على لبنان، وأخطر ما في هذه الحرب، أن يكون هناك قرار باغتيال بيروت لا يقل مأساوية وهولاً ووجعاً عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، التي سيصدر حكم المحكمة الدولية بشأنها بعد يومين".

    وطالب المجتمعون الدولة "بكل مؤسساتها ورئاساتها ومكوناتها، بتحقيق قضائي وأمني شفاف لا يخضع للمساومة والإنكار والهروب من الحقيقة والالتفاف عليها مهما بلغت حدود المسؤوليات فيه".

    وختم: "بيروت ستحاسبكم ولن تسكت. لبنان سيحاسبكم ولن يسكت بعد اليوم".

    الموضوع:
    انفجار بيروت (100)

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    الكلمات الدلالية:
    بيروت, لبنان
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