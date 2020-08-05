صور الأقمار الصناعية تظهر ما آل إليه مرفأ بيروت

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، ما آل إليه مرفأ بيروت، عقب الانفجار الهائل الذي تعرض له مساء أمس الثلاثاء.

نشرت وكالة "فرانس برس" صورتين ملتقطتين بالأقمار الصناعية، تظهر حجم الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت عقب الانفجار الذي تعرض له.

وقالت الوكالة إن صورا من الأقمار الصناعية تُظهر كيف يبدو مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، الذي هزّ العاصمة اللبنانية.

ويظهر في الصور كيف أن المرفأ تدمر بصورة كاملة تقريبا، حيث يظهر في الصور مجموعة من المباني اختفت تماما عقب الانفجار.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

صورة من الأقمار الصناعية تُظهر #مرفأ_بيروت قبل وبعد الإنفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية مساء الثلاثاء 4 آب/أغسطس 2020#فرانس_برس pic.twitter.com/jrcL4Byglf — فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 5, 2020

​وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.