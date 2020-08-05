الجيش اللبناني ينفي كلاما منسوبا لمصدر في المخابرات حول أسباب الانفجار

نفى الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول أسباب انفجار مرفأ بيروت.