حقيقة إضاءة الأهرامات بألوان علم لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت

عقب ساعات من الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء وأسفر عن 100 قتيل و5000 جريح، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إضاءة الأهرامات في مصر بألوان العلم اللبناني.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، هذا الخبر غير صحيح.

وأرفقت بعض المنشورات بصور تبدو فيها الأهرامات مضاءة بألوان العلم اللبناني.

الأهرامات تتلون بعلم لبنان ♥️ pic.twitter.com/iZm2u43hAO — محمود البزاوي (@albezzawy) August 4, 2020

وقال مصدر في وزارة الآثار المصرية لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "لا صحة لهذا الخبر".

يذكر أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إما متلاعب بها أو قديمة وتم التقاطها تحديدا في عام 2015 تضامنا مع ضحايا سقطوا بتفجيرات في بيروت تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.