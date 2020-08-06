فيديو يكشف حقيقة "الصاروخ" الذي ضرب مرفأ بيروت قبيل الانفجار

هز مرفأ مدينة بيروت، يوم الثلاثاء، انفجار مروع، راح ضحيته أكثر من 135 قتيلا وأكثر من 5 آلاف مصاب.

الانفجار وصفه خبراء بأنه أقل من قنبلة نووية، وأقوى من قنبلة تقليدية، ربما يكون هذا من بين أكبر الانفجارات غير النووية على مر التاريخ، حسب قولهم.

تفسيرات رواد مواقع التواصل لانفجار مرفأ بيروت

الحادث المفزع الذي شاهده العالم عبر فيدوهات تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتح الباب على مصرعيه للتكهنات حول المتسبب في الانفجار المدوي.

أحد تفسيرات رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحادث استنتجت عبر فيديو يدعي ناشروه أنه يُظهر صاروخا يسقط على مرفأ بيروت قبل لحظة الانفجار الهائل.

هذا فيديو يوضح سبب الانفجار هو نتيجة صاروخ في مرفأ بيروت ودفت اسرائيل وامريكا هم وراء هذا الانفجار pic.twitter.com/WUAeQjwTZ1 — قاسم عبدة (@GasimAbdo567) August 5, 2020

حقيقة الصاروخ الذي ادعى ناشروه ضربه لمرفأ بيروت

أظهرت خدمة تقصي الأخبار في وكالة "فرانس برس"، أن هذا الخبر غير صحيح والمقطع المصور متلاعب به، فالصاروخ الذي يظهر ويختفي بلمح البصر مركب على الفيديو الأصلي.

وانتشر هذا المقطع فيما تتردد على مواقع التواصل في لبنان أخبار عن سماع أشخاص في مناطق مجاورة للمرفأ، صوت طائرات حربية في السماء قبل الانفجار بقليل، وفقا لفرانس برس.

وفي ما يلي الفيديو الذي بدأ تداوله مساء الثلاثاء بعد الانفجار مباشرة، وليس فيه أثر للصاروخ.

May the LORD save every injured and give peace to all deceased 💔💔#انفجار_بيروت pic.twitter.com/9Rx1Ntogjf — Masry (@MowatenMesri) August 5, 2020

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب وتشرد ما يقارب 250 ألف شخص، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

إحصائيات جديدة تثبت ان انفجار لبنان هو ثاني اكثر انفجار بالعالم بعد انفجار هيروشيما هذا هو معنى الفساد الحكومة السابقه ورئيس الجمهورية السابق في لبنان اخذوا دم الشعب وأعطونا تلوث بيئي فساد اعطونا دمار عاصمة الشرق #بيروت_منكوبة pic.twitter.com/sVEOL4BXI3 — جومانه (@JR86803223) August 5, 2020

مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أعلن بيروت "مدينة منكوبة" أمس الثلاثاء، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء يوم حداد في البلاد.



وانبرت أغلب الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة وروسيا لتقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للشعب اللبناني.