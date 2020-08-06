"صورة وتغريدة"... حساب قاسم سليماني على "تويتر" يعلق على انفجار بيروت

علق حساب القائد الراحل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، على الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الماضي.

وقال حساب سليماني على "تويتر": "أبناء لبنان أناس تم اختيارهم من أجل خوض الاختبارات الإلهية الصعبة وسوف يعينهم الله حتما"، وأرفق التغريد بوسم #لبنان_في_قلوبنا.

مردم #لبنان از آن دسته مردمانی هستند كه برای امتحان‌های سخت الهی انتخاب شدند و خدا هم قطعاً آنها را کمک خواهد کرد. https://t.co/1jmfP8OMbo — Ghasem Soleimany (@soleimany_ir) August 5, 2020

​وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.