الأردن يحدد الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة المسجلة على منصة "حماية"

حددت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة أراضي البلاد المسجلة على منصة "حماية".

وأعلن وزير العمل الأردني، نضال فيصل البطاينة، أن 31 أكتوبر/نشرين الأول هو الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة التي سجلت على منصة حماية (https://hemayeh.jo) على الموقع الإلكتروني للوزارة، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية.

وأوضح الوزير أن العمالة التي سجلت على الموقع المذكور ستستفيد من إعفاء صاحب العمل والعامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية).

وأضاف البطاينة أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوية المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973. وأشار إلى أن آخر موعد للتسجيل على منصة حماية للوزارة لغايات مغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة سيكون لغاية نهاية دوام يوم الأحد الموافق 2020/8/16 للاستفادة من هذه الإعفاءات.

وأشار الوزير الأردني إلى أن المنصة ستغلق بعد هذا التاريخ، مؤكدا أن التنسيق مستمر بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال، في ضوء الإجراءات المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية إلى بعض البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية إضافية عبر ميناء العقبة نويبع.