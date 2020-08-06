حظر دخول القادمين إلى مصر بدون تحليل كورونا

قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، حظر دخول القادمين إلى مصر دون إثبات خلوهم من فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، يُمنع دخول القادمين إلى البلاد سواء برا أو بحرا أو جوا دون وجود ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبي" قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وأصدر رئيس الوزراء قرار رقم 1567 لسنة 2020، نُشِرَ في الجريدة الرسمية، يستثني من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر إلى مطارات "شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم".

وأضاف القرار: "يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر، دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبي" قبل 72 ساعة".

واليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 131 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" و21 حالة وفاة جراء الإصابة، ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من 95 ألف حالة.

وغادر 1716 متعافيا من الفيروس المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.