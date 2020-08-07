ليبيا... حكومة بنغازي تتهم "أجندات" بزعزعة الأمن والاستقرار بسبب كورونا

قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف في مدينة بنغازي شرقي البلاد، الخميس، إن هناك أجندة تستغل الرأي العام لزعزعة الأمن والاستقرار بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

بنغازي – سبوتنيك. وكشف بوشناف في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن "هناك أجندات تستغل الرأي العام لزعزعة الأمن والاستقرار، مطالبا المواطنين بعدم الاستماع للإشاعات"، مؤكدا على أن "لا يمكن الاستهانة بجائحة كورونا ولن يتم تهويل أمرها وانتشار الوباء تحت السيطرة".

وأضاف إلى أن "كل ما يجب اتخاذه لمواجهة جائحة كورونا تم اتخاذه منذ شهر مارس الماضي"، مضيفا بأن "العالم لم يتفق على أية معايير ثابتة لمواجهة هذا المرض وفي كل لحظة تتغير التنبيهات حيال الجائحة من حيث رفعها أو التقليل منها، نحن لسنا استثناء عن العالم، وفيما يتعلق بإعادة بعض الإجراءات التي رفعت في السابق، فإن هناك دول كثيرة أعادت الحظر ومنع التنقل بين المدن، وأقفلت المطارات".

وطالب بوشناف خلال بيانه "المواطنين بعدم الاستماع إلا للبيانات الرسمية وأن الحكومة تعمل كفريق واحد ومتعاضدة مع القوات المسلحة ومجلس النواب يتابع كل المستجدات بشأن الوضع الوبائي".

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 4475 إصابة، ووصل عدد المتعافين إلى 640، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 99 وفاة على مستوى البلاد.

وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات الليبية غربي البلاد، حيث مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أو السلطات في شرق ليبيا المتمثلة في الحكومة الليبية بإغلاق المطاعم وقاعات الأفراح ومنع التنقل بين المدن، إلا أنها كررت المطالبة بعدم مخالفة تلك الإجراءات من جانب المواطنين بعد ارتفاع أعداد حالات الإصابة وأصدرتا قرارات جديدة وصارمة بتطبيق حظر التجول وإغلاق الصالات الرياضية وصالات الأفراح والمقاهي وكافة التجمعات، من الساعة 7 مساء إلى الساعة السابعة صباحا.