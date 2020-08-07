صحيفة: جولة ماكرون الميدانية شكلت الرسالة الأهم من زيارته للبنان

كشفت صحيفة لبنانية تفاصيل الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، والقمة التي شارك فيها بحضور القيادات السياسية المختلفة في قصر الصنوبر في بيروت.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر واكبت اللقاءات التي جمعت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في القمة المشتركة في ​قصر بعبدا​ مع ​رئيس الجمهورية​ ورئيسي ​مجلس النواب​ و​الحكومة​، وفي اللقاء مع القيادات السياسية، إلا أن ما ورد في مؤتمره الصحافي لم يترك مجالا للبحث عن محضر للقاءاته مع القيادات الرسمية وغير الرسمية.

وأشارت المصادر أن النظر إلى ما يميز الزيارة يدفع إلى التوقف عند الجانب الشكلي المتصل بها، ولذلك يجدر التوقف أمام مسلسل جولاته الميدانية التي قدمها على لقاءاته السياسية.

ولفتت المصادر إلى أن تقديمه تَفقد مكان الانفجار وما تركته النكبة في المرفأ والأحياء السكنية والمؤسسات، ولقاءه بالمواطنين في بعض الشوارع على اللقاءات الرسمية، شكّلت الرسالة الأهم والأكبر من الزيارة، وخصوصا ما أطلقه من مواقف لطمأنة الناس، إلا أنه لم يأت إلى ​بيروت​ لدعم الحكم والحكومة والمسؤولين الكبار إنما لِحضهم على تحمل المسؤولية وتغيير قواعد العمل والآلية المعتمدة الى اليوم".

وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء بين ماكرون والرؤساء الثلاثة كان صريحاً، أكد خلاله الرئيس الفرنسي أنّ ​لبنان​ يجب أن يتجاوز هذه الأزمة، والشرط الأساسي لذلك هو التوافق الداخلي قبل كل شيء، وتطوير ​النظام اللبناني​ الذي أثبت أنه لم يعد يصلح.

وشدّد على أنّ الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واللافت أنّ الرؤساء الثلاثة أيّدوا هذا الأمر.