بعد انقطاع 9 سنوات... دمشق تستقبل أول قطار محمل بألف طن من القمح

أعلنت الحكومة السورية أن العاصمة دمشق تستقبل، غدا السبت، أول قطار محمل بألف طن من القمح منذ 9 سنوات قادم من محافظة طرطوس.

ونقلت "الوطن" عن وزير النقل السوري علي حمود، اليوم الجمعة، أنه:

"يوم غد السبت موعداً لوصول أول رحلة قطار إلى دمشق بعد انقطاع دام تسع سنوات".

وكشف الوزير السوري أن "القطار قادم من مرفأ طرطوس بحمولة ألف طن قمح".

وسببت الهجمات الإرهابية في سوريا خروج الكثير من السكك الحديدية في البلاد من العمل وتوقف رحلاتها.

من ناحية أخرى ما زال رغيف الخبز في سوريا مدعوما من الدولة، ويعتبر من أرخص أرغفة الخبز في العالم، حيث تخصص الحكومة السورية أموالا كبيرة من أجل شراء القمح من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية.