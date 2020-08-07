من جانب بؤرة الانفجار... فيديو يوثق فاجعة مرفأ بيروت من أقرب نقطة

وثّق فيديو صوره أحد المتواجدين بجانب بؤرة الانفجار الذي وقع في العنبر رقم 12 لحظة كارثة مرفأ بيروت، التي راح ضحيتها العشرات وأصيب فيها الآلاف.

ويظهر في الفيديو صومعة الحبوب التي استقبلت الصدمة الأولى للانفجار الذي حدث بينها وبين أحد عناصر طواقم الإطفاء، التي بدت قريبة جدا من المصور.

ويمكن مشاهدة المفرقعات النارية الكثيفة والحريق الذي بدا وكأنه خرج عن السيطرة، وبعض المواطنين الذي يشاهدون ويصورن (مستشعرين بالخطر الكبير) المتواجد أمامهم، وبدا أحدهم يرتدي بزة رجال الإطفاء.

ويرصد الفيديو، الذي نشرته قناة "الغد" على "يوتيوب" لحظة الانفجار الكارثية التي حدثت أمام صومعة الحبوب التي دمرت بالكامل، فيما يعتقد أن موجة الانفجار الشديدة قد تسببت بتطاير المصور وجميع المتواجدين في المكان، حيث يمكن رصد التصوير العشوائي الذي حدث لاحقا وتطاير الأشلاء في المنطقة.

أفاد وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت، الذي حدث الثلاثاء الماضي، إلى 154 قتيلا.

جاء ذلك خلال استقبال حسن لوفد جزائري طبي في زيارة إلى لبنان للمساهمة في عمليات الإنقاذ، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأوضح الوزير اللبناني أن عشرين في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا إلى الاستشفاء، أما الحالات الحرجة فعددها 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.