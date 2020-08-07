البحرين تعتزم شراء أدوية لفيروس كورونا من روسيا

قال سفير مملكة البحرين في روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، إن البحرين مهتمة بشراء الأدوية الروسية المضادة لفيروس كورونا، وتتوقع توقيع عقود شراء في المستقبل القريب.

وقال السفير البحريني لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة:

"في الوقت الحاضر، يبدي المسؤولون ومراكز الأدوية البحرينية اهتماما بشراء الأدوية التي حصلت عليها المعامل الروسية لعلاج ومكافحة انتشار هذا المرض، ونأمل أن يتم التوقيع على وثائق بهذا الشأن بين الطرفين في القريب العاجل".

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البحرينية، منذ بداية انتشار الوباء، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المكتشفة 42889 حالة، فيما تعافى قرابة 40 ألف شخص، وتوفي 158.

وعلى صعيد آخر، أعلن مدير مركز "غامالي" الروسي للأبحاث، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الجمعة، أن عملية تعديل تركبية اللقاح المبتكر ضد فيروس كورونا المستجد هي مجرد فكرة غير ناضجة وستصبح واقعية بعد مرور سنة أو أكثر.

وقال غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "ما يخص تركيبة اللقاح المبتكر ضد فيروس كورونا فهي ستكون ثابتة مبدئيا، ولن تتغير سوى بعد سنة أو أكثر".

وأوضح غينتسبورغ، قائلا: "ربما يسير كل شيء بشكل عادي، وبعدما يستغرق 2-3 سنوات، يمكن إعادة النظر بالتركيبة مع التطورات التي قد تطرأ على وضع الفيروس".

وكشف نائب وزير الصحة الروسية، أوليغ غريدنيف، اليوم الجمعة، أن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "غامالي" سيتم إعطاؤه للأطباء والجسم الطبي الذي يعمل على مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الاستعداد لتطعيم كبار السن.