8 طائرات مغربية تقدم مساعدات عاجلة للبنان

أمر العاهل المغربي محمد السادس بإرسال 8 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية المستعجلة إلى لبنان، بعد حادث الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت وخلف العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة.

الرباط - سبوتنيك. وتتضمن هذه المساعدات أدوية ومواد غذائية وخيما وأغطية إضافة إلى إقامة مستشفى عسكري ميداني في بيروت بهدف تقديم الإسعافات الطبية العاجلة للسكان المصابين في هذا الحادث.

وقد خلف انفجار مرفأ بيروت ما لا يقل عن 154 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وتشريد 300 ألف شخص، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

إلى ذلك أمرت السلطات المغربية بتخصيص طائرتان من الطائرات المحملة بالمساعدات لإعادة حوالي 200 شخص من المغاربة المقيمين والعالقين في لبنان، مجانا، بعد نداءات الاستغاثة والاستعطاف التي وجهها عشرات المغاربة العالقين في لبنان للملك محمد السادس.

أثنت الحكومة اللبنانية على الموقف المغربي، عقب أصدار الملك محمد السادس، أمس الخميس، تعليماته بإرسال مساعدة طبية وإنسانية عاجلة للجمهورية اللبنانية، على أثر الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت.

ووقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقًا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم - تضررت نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا. ووفقًا لأحدث البيانات، توفي 135 شخصًا وأصيب نحو 5 آلاف، ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين.