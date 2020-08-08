"لبنان انتهى".. سفيرة بيروت لدى الأردن تخرج بأول تصريح بعد استقالتها على الهواء

قالت السفيرة اللبنانية لدى الأردن، تريسي شمعون، التي أعلنت استقالتها على الهواء مباشرة، إن "لبنان الذي يعرفه الجميع قد انتهى"، مضيفة أن "هناك حاجة إلى وقت طويل لإعادة إعماره مجددا".

وأكدت السفيرة اللبنانية، في تصريحات مع شبكة "CNN" الأمريكية، أن "استقالتها من منصبها جاءت لأنها لم تعد تحتمل كل هذ الإهمال"، مشيرة إلى أنها "ستنخرط في خدمة بلدها والمطالبة بالتغيير السياسي والدستوري، بعد الانتهاء رسميا من إجراءات الاستقالة من موقعها كسفيرة".

تصريحات شمعون، جاءت بعد يوم واحد من إعلان استقالتها، عبر برنامج "صار الوقت" على فضائية mtv، في بيروت، بعد أن غادرت العاصمة الأردنية عمان، برفقة بعثة المستشفى الميداني العسكري الأردني، للمساعدة في علاج مصابي الانفجار. وقالت شمعون: "جئت أعلن استقالتي كسفيرة.. اعتراضاً على الإهمال في الإدارة"، مطالبة بمحاسبة كل السلطة السياسية السابقة والحالية.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 150 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.