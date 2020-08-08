بريطانيا تقرر المشاركة في مؤتمر دعم لبنان غدا

أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم السبت، مشاركة بلاده في المؤتمر الدولي الذي دعت باريس لعقده غدا لدعم لبنان لتجاوز آثار كارثة الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأوقع عشرات القتلى وآلاف المصابين وأدى أيضا إلى تضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية فقد تلقى "الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالاً من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، نقل إليه تعازي الملكة إليزابيث وتعازيه مع الشعب البريطاني بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وأكّد دعم بلاده للشعب اللبناني الصديق، وإرسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية والمساهمة بإعادة إعمار المرفأ والممتلكات المتضررة".

وأضاف البيان "وأكد [جونسون] مشاركة بلاده في مؤتمر باريس الداعم للبنان، وأنّ بريطانيا ستعمل مع الأمريكيين والفرنسيين والألمان لإعادة إعمار المنشآت التي تضررت، وتنمية قدرات لبنان في هذه الظروف الصعبة".

وأشار البيان إلى أن عون أكد لرئيس وزراء بريطانيا أن "التضامن الذي أبديتموه تجاه لبنان يعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، ونأمل من مؤتمر الدعم غداً تمكّن لبنان من تجاوز محنته".

كان انفجارا قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بمرفأ بيروت والمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما تم إعلان بيروت مدينة منكوبة.