ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6000 مصاب

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي، إلى 158 شخصا، فضلا عن تأكيد إصابة أكثر من 6 آلاف شخص، و21 مفقودا.

ونقل موقع قناة "الجديد" اللبنانبة، اليوم السبت، أن "المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة أعلن أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت حتى الآن تبلغ 158 شهيدا وأكثر من 6000 جريح.. وأن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 مفقودا".

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وتسبب في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.

وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ 6 سنوات.

ودعا الرئيس اللبناني الدول الصديقة للإسراع بمساعدة بلاده جراء الدمار الشديد الذي سببه الانفجار وسط أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد.