مقتل مجند تركي واثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، عن مقتل مجند تركي واثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني خلال عملية "مخلب النسر" التي أطلقها الجيش التركي 15 حزيران/ يونيو الماضي شمالي العراق.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية في بيان لها السبت: "قتل اليوم مجند تركي خلال اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة التي تستمر فيها عملية مخلب النسر".

وأضافت: "كما أصيب جنديين اثنين في الاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".

وتابعت: "تم تحييد عنصرين اثنين من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على منطقة الزاب شمالي العراق".

وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد الذين يعتبرهم إرهابيين، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.

وبنت تركيا 37 قاعدة عسكرية شمالي العراق منذ انطلاق عملية مخلب النسر وحتى الآن.

وكانت بغداد قد اعترضت على العملية العسكرية التركية شمال العراق واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.