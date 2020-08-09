اقتحام مبنيي وزارتي الأشغال والمهجرين في بيروت وقيادة الجيش تحذر

عمد عدد من المتظاهرين، اليوم الأحد، على الدخول إلى مبنيي وزارتي الأشغال والمهجرين في ستاركو، بيروت.

بالمقابل تزايدت أعداد المتظاهرين في وسط بيروت مع استمرار المواجهات مع القوى الأمنية.

وأقدم عدد من المحتجين على رمي الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية.

ونقلت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان تحذير قيادة الجيش اللبناني بعض المتظاهرين الذين تجاوزوا الأطر السلمية للتظاهرات وعمدوا الى القيام بأعمال شغب وتكسير وحرق وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة.

أكدت قيادة الجيش أنها ستتعامل مع هؤلاء بالطرق المناسبة، كما جددت دعوتها للعودة الى سلمية التظاهر.

بدورها أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "مع ازدياد اعمال الشغب وارتفاع وتيرة الاعتداءات المتكرّرة على عناصرها، ندعو من المتظاهرين السلميين، حفاظاً على سلامتهم، الخروج فوراً من الاماكن التي تحصل فيها الاعتداءات، وهي لن تقبل بالتعرض لعناصرها".