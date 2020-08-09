الجيش اللبناني ينفي وجود أنفاق مشبوهة في مرفأ بيروت

نفى الجيش اللبناني اليوم الأحد وجود أنفاق مشبوهة في مرفأ بيروت موقع الانفجار الأخير.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي "يهمُّ قيادة الجيش أن تنفي نفيا قاطعا صحة هذه المزاعم وتوضح أن الإهراءات تضمّ مبنى تحت الأرض لإدارتها حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفقٍ يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات بإتجاه الغرب."

يتبع..