إعلام: مصادر تكشف مصير قائمة الدول الممنوعة من دخول الكويت

نقلت صحيفة كويتية عن مصادر حكومية أن مجلس الوزراء لم يصدر قرار بتغيير قائمة 31 دولة الممنوعة من دخول الكويت، وستستمر حتى إشعار آخر.

وذكرت المصادر لصحيفة "القبس" أن مجلس الوزراء بحث الموشرات الصحية لانتشار الوباء في تلك الدول والتقارير الدولية وارتأى استمرار القائمة دون أي تغيير.

وبينت المصادر أن القائمة قابلة للزيادة أو النقص في أي لحظة على حسب رأي السلطات الصحية والفريق الطبي.

وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت، في وقت سابق، حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة.

وذكرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها على تويتر الدول التي طالها الحظر وهي "الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو".

في سياق متصل، علمت صحيفة "الراي" أن مجلس الوزراء لم يتخذ في اجتماعه اليوم، أي قرارات ذات صلة بالشأن الصحي وعليه فان حظر التجول الجزئي مستمر دون تعديل أو رفع وهو نفس الأمر فيما يخص الاستمرار بالمرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة دون تعديل.

وأفادت المصادر أن كل القرارات ذات العلاقة بالشأن الصحي من المرجح أن تتم مناقشتها الخميس المقبل سواء فيما يخص رفع ساعات الحظر من عدمه أو فيما يخص الانتقال من المرحلة الثالثة الي الرابعة من مراحل خطة عودة الحياة التدريجية.