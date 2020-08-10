رئيس الحكومة يخاطب اللبنانيين مساء اليوم

أعلنت رئاسة ​مجلس الوزراء​ أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ سيتوجه بكلمة إلى اللبنانيين مباشرة عند ​الساعة​ السابعة والنصف (بالتوقيت المحلي) من مساء اليوم الاثنين.

وعقدت الحكومة جلسة برئاسة حسان دياب بحضور 18 وزيراً، وغياب الوزراء المستقيلين، حيث تمت إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، فإنه من المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة استقالته من رئاسة الحكومة، إلا أن هناك محاولات أخيرة لثني دياب عن الاستقالة بحسب مصادر في السراي الحكومي.

وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الاثنين، في تصريح للصحفيين فور خروجه من السراي الحكومي، نقلته مراسلة "سبوتنيك": "نعم استقالت الحكومة"، مضيفا أن دياب "سيعلن الأمر بعد قليل".

وتأتي استقالة الحكومة على خلفية انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.