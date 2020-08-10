بعد التهديد بقتلها... نعيمة البزاز تنهي حياتها لأسباب مجهولة

انهت الكاتبة المغربية الهولندية، نعيمة البزاز، حياتها في مفاجأة خلقت صدمة كبيرة في الأوساط الثقافية في المغرب وهولندا.

وانتحرت البزاز عن عمر 46 عاماً، ولم تعرف الأسباب التي دفعتها إلى هذه الخطوة حتى الآن، بحسب موقع "هسبرس" المغربي.

وتعرضت نعيمة البزاز لتهديدات بالقتل منذ سنة 2006 بسبب رواية حول "رجال الدين" في هولندا، مما اضطرها للتوقف عن الكتابة وجعلها تدخل في حالة اكتئاب شديدة منذ سنة 2007 وتقطع علاقتها مع المحيطين بها.

وبدأت البزاز نشاطها الأدبي في سن 21 من عمرها بروايتها "الطريق إلى الشمال" عام 1995، ثم توالت كتاباتها فيما بعد لتشمل أهم كتاباتها مثل "عشاق الشيطان" عام 2002، و"المنبوذ" عام 2006، و"متلازمة السعادة" عام 2008، حيث كتبت عن صراعها مع الاكتئاب.

وفي 2010، صدر لنعيمة رواية باسم "نساء فينيكس"، حكت فيها عن عائلة مهاجرة عاشت في الحي وتعرضت للعنصرية والحقد والكراهية من الجيران الهولنديين، غير أن أحد جيران نعيمة الحقيقيين وصلته الرواية وقرأها فظن أنها كتبتها ضده، فحمل قنبلة مولوتوف وذهب لبيتها لكي يقتلها، لكنها نجت من هذه المحاولة.

ونعى مسؤولون هولنديون من أصول مغربية الكاتبة الراحلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، منهم رئيسة البرلمان الهولندي خديجة عريب، وكتبت في "تغريدة" على "تويتر" تنعى نعيمة: "كنتِ لطيفة وذكية بشكل لا يصدق.. سأفتقدك بشدة".

وكذلك نعاها أحمد مركوش عمدة مدينة أرنهايم الهولندية، وكتب أنها "امرأة نادرة وكاتبة ذكية"، مقدما تعازيه الحارة إلى عائلتها وأصدقائها.