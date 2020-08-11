بيان من الجيشين العراقي والكويتي بشأن استهداف رتل عسكري أمريكي قرب الحدود

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أن يكون "منفذ جريشان الحدودي بين العراق والكويت، تعرض لعمل تخريبي".

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، إن "ما تناقلته بعض وكالات الأنباء، عن حدوث عمل تخريبي عار عن الصحة"، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

من جانبها، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية وتؤكد بأن الحدود آمنة ومستقرة، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت عن مصادر أمنية عراقية بأن انفجارا قرب معبر جريشان الحدودي استهدف مساء أمس الاثنين قافلة تنقل معدات للقوات الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن المصادر قولها، إن "الانفجار الذي وقع بين الدولتين العربيتين، نجم عن استهداف "جماعة مسلحة" لقافلة عسكرية أمريكية"، مضيفة أن "الجماعة المشار إليها، هربت عبوة ناسفة إلى قرب قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي، قرب الحدود مع دولة الكويت".