أمين عام مجلس التعاون يبلغ السفير التركي استنكاره التصريحات ضد الإمارات

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف مبارك الحجرف، عن استنكاره للتهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الأمانة العامة اليوم الثلاثاء، أردوغان كوك سفير تركيا لدى السعودية، بحسب بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.

وأكد الحجرف حرص المجلس على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سياده الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

كما شدد على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون، وتمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن القومي العربي ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

لم تتوقف ردود الفعل منذ التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مؤخرا خلال مقابلة تلفزيونية وشن فيها هجوما مباشرا وحادا على دولة الإمارات.

وكان أكار قد قال في مقابلته إن "أبوظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسوريا" وتوعدها قائلا "سنحاسبها في المكان والزمان المناسبين". وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن أبو ظبي "تدعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا " واصفا دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنها دولة وظيفية، تخدم غيرها سياسيا أو عسكريا ويتم استخدامها واستغلالها عن بعد.

ومنذ أن أطلق وزير الدفاع التركي، تصريحاته ضد الإمارات، لم تتوقف رودود الفعل سواء على الجانب الرسمي، في دولة الإمارات نفسها، وبعض من الدول العربية المتحالفة معها، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الناس إلى فريقين كالعادة، أحدهما يدافع عن الإمارات والآخر يدافع عن تركيا.

وفي معرض رد فعلها على تصريحات الوزير التركي، دعت أبو ظبي تركيا السبت الأول من آب/أغسطس، إلى الكف عما وصفته بالتدخل في الشأن العربي، والتخلي عن "الأوهام الاستعمارية".