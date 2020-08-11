بلدية بيروت تطلب من المواطنين عدم نشر أخبار مغلوطة

أصدرت بلدية بيروت، اليوم الثلاثاء، بيانا قدمت فيه طلبا للمواطنين في المدينة المنكوبة منذ انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وجاء بيان البلدية بعد انتشار أخبار وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام البلدية برمي المخلفات في عقارات بالقرب من المناطق السكنية، بحسب موقع "أل بي سي".

وقالت البلدية في البيان "إن عملية إزالة الركام الناتج عن الإنفجار تتم بالسرعة الممكنة إلا أن الكميات التي تنتج هي كبيرة جداّ ما دفع بلدية بيروت إلى تخصيص عقارات لوضع الركام فيها لفترة قصيرة جداً بهدف إزالتها من الطرقات لفتحها أمام المسعفين والجمعيات اللبنانية والدولية التي تقوم بمساعدة الأهالي، على أن يتم فرز الركام في العقارات المذكورة ومن ثم إرسالها إلى المطامر المتخصصة".

وأضافت البلدية في بيانها: "خصصنا عقارات في منطقة الكرنتينا قرب مطاحن بقاليان لتجميع الزجاج ريثما يتم التخلص منها عن طريق التدوير".

وتابع البيان: "لذلك، نعلمكم بما تقدم طالبين من المواطنين الكرام عدم نشر أخبار وفيديوهات مغلوطة والتواصل مع البلدية بخصوص أي إستفسار كما وتجميع الزجاج على حدى لأن هنالك شاحنات ستقوم بإزالتها من الشوارع".