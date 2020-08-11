لبنان... تجمع أمام معمل الزوق الحراري اعتراضا على عودة شاحنة المواد الكيميائية

تجمع لبنانيون أمام معمل الزوق الحراري اعتراضا على عودة شاحنة المواد الكيميائية من "كفردبيان" إلى المعمل وعدم إتلافها.

وقال رئيس بلدية كفردبيان: "عودة نقل المواد الكيميائية الخطرة إلى الزوق مسؤولية مشتركة وإبقائها في جرود عيون السيمان يزيد من الأمراض السرطانية"، حسبما ذكرت قناة "LBCI" اللبنانية.

وأضاف: "ندعو الدولة أن تتلف هذه المواد بشكل صحي أو تخزينها بشكل لا يشكل ضررا".

يتبع...