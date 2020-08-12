"نفط الكويت" تعلن السيطرة على تسرب نفطي وعزل مصدره

أعلنت شركة نفط الكويت، أنها تمكنت من السيطرة على التسرب النفطي الذي حدث مساء أمس قرب الكيلو 18 من الطريق الدائري السابع، وعزلت مصدر التسرب.

وصرحت الشركة، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، "تم عزل الخط والسيطرة على التسرب من خلال اتباع إجراءات السلامة كافة"؛ مؤكدة أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات.

​ونوهت الشركة إلى أن المنطقة التي وقع بها الحادث أصبحت آمنة تماما وتحت السيطرة، وأن عمليات الشركة المعتادة مستمرة دون أي انقطاع.

وأعلنت شركة نفط الكويت، مساء الثلاثاء، حدوث تسرب نفطي محدود قرب الكيلو 18 من الطريق الدائري السابع، وأكدت أن العمل جار لعزل مصدر التسرب.

وأفادت الشركة بأن فرق الطوارئ التابعة للشركة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، تتعامل مع التسرب حسب الإجراءات والخطط المتبعة في مثل هذه الحالات.

قامت #الهيئة_العامة_للبيئة بالتنسيق مع نفط #الكويت والاطفاء وشرطة #البيئة

بمعاينة موقع تسرب النفط الذي تم على طريق الدائري السابع حيث تبين انه تسرب من احد عيون الشبكات تحت الارض

وتم اغلاق الصمامات وسحب المتسرب منه وإزالة التربة الملوثه لنقلها لمواقع شركة نفط الكويت لمعالجتها. pic.twitter.com/KagQhvdmqZ — الهيئة العامة للبيئة (@EPA_KW) August 12, 2020

​وأوضحت الشركة، في بيانها، أن الوضع آمن وتحت السيطرة، مؤكدة حرصها على الالتزام بتنفيذ جميع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وشركة "نفط الكويت" إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتتولى مسؤوليات التنقيب والحفر وإنتاج النفط والغاز في الدولة، وتشارك في تخزين النفط الخام، وتسليمه إلى ناقلات التصدير.