صرح السفير المصري لدى روسيا، إيهاب نصر، أن مصر لا توجد لديها مشكلة في عودة الطيران المباشر إلى شرم والغردقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير المصري لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:

"إجراءات الأمن المطبقة في المطارات المصرية مستواها مرتفع للغاية بشهادة كل الشركاء وكل الدول التي تصدر السياحة لمصر وتسير طيران مباشر إلى المقاصد المصرية في شرم الشيخ والغردقة"، مؤكدا أن "الطيران إلى هذه المقاصد متوقف فقط مع روسيا الاتحادية".

وأضاف نصر: "من الجانب المصري لا توجد مشكلة في عودة الطيران المباشر إلى شرم والغردقة وسنكون سعداء ونرحب بذلك جدا".

وتابع السفير المصري: "نحن في مصر، أكثر حرصا على أمن وسلامة أي سائح، وطبعا في مقدمتهم الأصدقاء الروس".

وقال السفير المصري: نتطلع لاستئناف الطيران بين موسكو والقاهرة في أقرب وقت ممكن.

من جهة ثانية أعلن السفير المصري أن مصر ترتبط مع روسيا باتفاق للتعاون وشراكة استراتيجية شاملة.

وقال: "مصر ترتبط مع روسيا باتفاق للتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وينص هذا على تبادل الزيارات الرئاسية وأن تعقد قمة بالتبادل بين البلدين كل عام".