وزارة التعليم العمانية ترجئ بدء العام الدراسي إلى 30 أغسطس في ظل تفشي "كورونا"

قررت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة إلى 30 آب/أغسطس الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وأصدرت وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان مديحة الشيبانية، بحسب صحيفة "الشبيبة"، قرارا وزاريا بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات والإجازات للعام الدراسي.

وجاء في القرار: "يؤجل بدء العام الدراسي 2020/2021 ودوام المشرفين التربويين ومشرفي الإدارة المدرسية بالمديريات التعليمية في المحافظات، والمديرية العامة للمدارس الخاصة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والوظائف المرتبطة بها بالمدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الخاصة غير المطبقة لنظام التقويم المدرسي الخاص إلى يوم الأحد الموافق 30 آب/أغسطس 2020".

وكانت الوزارة قررت، في وقت سابق، بدء العام الدراسي في 23 آب/أغسطس؛ غير استمرار جائحة تفشي وباء "كورونا" في السلطنة، أثر على بدء العام الدراسي.

وقررت اللجنة العليا للتعامل مع "كوفيد19"، في 14 آذار/مارس الماضي، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بالسلطنة؛ وحثت اللجنة الأسر على إبقاء الطلبة في منازلهم طوال فترة تعليق الدراسة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في السلطنة وصل إلى 82299 حالة، والوفيات 539 حالة؛ فيما بلغ العدد الكلي للمتعافين 77072.

ووصلت نسبة الشفاء من المرض، وفقا للوزارة العمانية، إلى 93.6 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 الساعة الماضية بلغ 71؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 467، والمنومين في العناية المركزة 165.